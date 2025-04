AFC Ligue des Champions : Édouard Mendy impérial, Al-Ahli en demi-finale

Auteur de plusieurs arrêts décisifs, Mendy a une nouvelle fois été l'un des piliers de son équipe. Sa sérénité, sa maîtrise aérienne et sa capacité à rassurer sa défense ont été déterminantes pour maintenir les cages inviolées. Ce nouveau match sans encaisser de but confirme sa grande forme et son rôle clé dans la réussite d'Al-Ahli sur la scène continentale.

Avec ce 3-0 maîtrisé, Al-Ahli avance avec ambition vers les demi-finales, porté par un Édouard Mendy toujours aussi impérial. Le Sénégalais prouve qu'il reste une référence mondiale à son poste.

Édouard Mendy continue d'affirmer sa suprématie en Asie. Le gardien international sénégalais a encore brillé en signant un nouveau clean-sheet lors de la victoire éclatante d'Al-Hilal contre Buriram United (3-0). Grâce à ce net succès, le club saoudien valide son billet pour les demi-finales de l'AFC Ligue des Champions.