AFRAVIH : le Sénégal à l’honneur pour fêter la 10e édition

Dix ans après Casablanca, l’AFRAVIH était de retour en Afrique et avait choisi le Sénégal, pour fêter sa 10e édition. La conférence internationale AFRAVIH 2020, a été lancée ce dimanche 08 Novembre.



L’année 2020 est en effet celle du bilan dans la riposte au Vih. Il s’agit en effet d’évaluer l’impact de la stratégie des 90-90-90, mais aussi de mesurer l’impact de l’appel de Bordeaux et portant sur les hépatites.



AFRAVIH réunit tous les deux ans les acteurs et experts de la riposte au VIH issus de pays de la francophonie. La vision réaliste et objective de l’AFRAVIH 2020 sera d’abord celle des bilans : Bilan de l’exécution de la stratégie des 90-90-90 promue par l’Onusida pour assurer au plus grand nombre le dépistage du VIH, bilan de l’appel de Bordeaux pour une meilleure prise en compte des hépatites virales par des politiques nouvelles, préventives et thérapeutiques, accessibles à tous, notamment pour la prise en charge des populations clés et autres patients mono ou coinfectés.



Selon le Président Macky Sall, c’est une opportunité pour les scientifiques et chercheurs comme pour eux leaders politiques et dirigeants, le moment de réaffirmer leur volonté de combattre ces virus avec encore plus de force et de détermination.



« En 2019, plus de 38 millions de personnes vivaient encore avec le VIH à travers le monde, dont plus de 1.800.000 enfants et plus de 1.700.000 nouvelles infections. Et, malgré les considérables avancées médicales, les progrès scientifiques notables et le déploiement massif des médicaments antirétroviraux, près de 700 000 personnes sont décédées de maladies liées au SIDA, cette même année », a dit le Président Macky Sall lors de la cérémonie d’ouverture.



Pour lui, c’est évidemment beaucoup trop et très largement en deçà des objectifs fixés par l’ONUSIDA. « Parallèlement, l’OMS annonce que plus de 325 millions de personnes vivent aujourd’hui avec l’hépatite B ou C à travers le monde. Actuellement, avec 40 millions de cas avérés et 1 million de décès, la COVID 19 secoue notre monde jusqu’à le déstabiliser », a révélé le président Macky Sall.



Parlant du Covid 19, la Sous-Directrice générale chargée du Groupe Relations extérieures à l’OMS, Michèle Boccoz, a fait remarquer que même les pays dotés d’un système de santé performant et d’une économie solide ont été débordés, n’ont pas été en mesure d’assurer le maintien des services de santé essentiels. La conférence internationale AFRAVIH 2020 a été lancée ce dimanche 08 Novembre.



Cette rencontre organisée sous l’égide de l’Alliance francophone des acteurs de santé contre le VIH (AFRAVIH) sur le thème ’’VIH, Hépatites et Santé sexuelle, Covid-19’’ se tient en ligne jusqu’à mercredi, composé de symposiums d’actualité, 9 sessions plénières, 25 sessions parallèles et séances de Posters.