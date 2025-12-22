Programme « Bay sa waar ci Senegaal » : la DER va mettre en œuvre 50 fermes dans les régions centres du pays

Dr Aida Mbodji, déléguée générale de la Délégation Générale à l'Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/Fj) et son équipe ont effectué le 19 décembre 2025, une visite à Kebe Moundaye et Mbiteyenne Abdou (situés à Ndiédieng dans la région de Kaolack). La Der/Fj va mettre en œuvre une phase pilote avec 50 fermes dans les régions du centre du pays avant de passer à l'échelle pour atteindre les 3000 fermes sur tout le territoire.



Cette mission de suivi s’inscrit dans une dynamique de proximité avec les bénéficiaires et de contrôle effectif de la mise en œuvre du programme « Bay sa waar ci Senegaal » initié par le Président de la République Bassirou Diomaye Faye et porté par la Der/Fj. D’après les informations du journal Libération, ce programme cible prioritairement les femmes et les jeunes, en facilitant l’accès au financement, à la formation, au foncier et aux marchés, tout en structurant les acteurs en coopératives et Groupement d'Intérêt Économique (GIE).