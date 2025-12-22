Kalidou Koulibaly : « Je dors avec l’image de soulever cette Coupe d’Afrique »

À la veille de son entrée en lice à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, l’équipe nationale du Sénégal a tenu sa traditionnelle conférence de presse d’avant-match. Le message du capitaine Kalidou Koulibaly est clair : la CAN est l’unique priorité.



Face aux journalistes, le défenseur central a tenu à balayer toute distraction liée aux échéances futures, notamment la Coupe du monde.



« Beaucoup de choses se disent sur la Coupe du monde, mais l’essentiel, c’est de rester concentrés sur la CAN. Nous avons un seul objectif en tête. Cela fait plus de trois mois que je pense à cette compétition. Je dors avec l’image de soulever cette Coupe d’Afrique », a-t-il déclaré avec détermination.



À travers ces propos, Kalidou Koulibaly a adressé un message fort à ses coéquipiers : le Sénégal doit jouer la compétition à fond et viser le sacre continental.



« Je respecte énormément cette compétition et je sais ce que représente le fait de gagner une Coupe d’Afrique. Nous devons la jouer pleinement et tenter de la remporter. Le reste viendra après », a conclu le capitaine des « Lions », affichant une ambition sans détour.