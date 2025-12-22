Pape Thiaw confiant avant le Botswana : « Un groupe motivé et prêt à bien débuter la CAN »

À la veille de son entrée en lice à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 face au Botswana, ce mardi à 15h00 GMT, le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, s’est montré confiant et serein lors de la conférence de presse d’avant-match.



« La préparation s’est bien déroulée et l’état d’esprit est très positif. À 24 heures du match, nous sommes déterminés, avec un groupe très motivé et désireux de bien entamer ce tournoi », a-t-il déclaré.



Conscient du statut de favori qui entoure les « Lions », le technicien sénégalais assume les attentes tout en appelant à la vigilance. « Il y a forcément des attentes, nous en sommes conscients. Nous ne nous cachons pas. Le Sénégal fait partie des favoris, mais la CAN reste une compétition très relevée. Toutes les équipes présentes ont leur mot à dire », a-t-il averti.



Pape Thiaw s’attend également à une opposition coriace face au Botswana. « Nous allons affronter une très bonne équipe, issue d’une poule difficile. Ce n’est pas un adversaire facile à manœuvrer. Nous l’avons bien étudiée et nous nous sommes préparés pour faire face à un bloc solide. J’espère que cela portera ses fruits demain », a-t-il indiqué.



Sur le plan de l’effectif, le sélectionneur s’est voulu rassurant. La tanière se remplit progressivement avec l’arrivée des derniers joueurs attendus. « Assane est rentré depuis hier et Ousseynou nous rejoint ce soir. Le groupe sera donc quasiment au complet », a-t-il conclu.