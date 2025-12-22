Affaire Softcare : le député Guy Marius Sagna reçoit une délégation de l’usine

Etant engagé à fond dans l’affaire Softcare qui est au cœur des débats depuis quelques semaines et soucieux de la santé des femmes et des enfants utilisateurs des produits de la marque, le député Guy Marius Sagna indique, qu’ il a reçu aujourd'hui une délégation de l'usine SOFTCARE qui a mis à sa disposition des éléments qu’il va examiner dans les meilleurs délais.



