Affaire Softcare : le député Guy Marius Sagna reçoit une délégation de l’usine

Etant engagé à fond dans l’affaire Softcare qui est au cœur des débats depuis quelques semaines et soucieux de la santé des femmes et des enfants utilisateurs des produits de la marque, le député Guy Marius Sagna indique, qu’ il a reçu aujourd'hui une délégation de l'usine SOFTCARE qui a mis à sa disposition des éléments qu’il va examiner dans les meilleurs délais.
« je vous informe, qu'à leur demande, j'ai reçu aujourd'hui une délégation de l'usine SOFTCARE qui a mis à ma disposition des éléments que je vais examiner dans les meilleurs délais et vous revenir » dans une note reçue par PressAfrik.
« je vous informe, qu'à leur demande, j'ai reçu aujourd'hui une délégation de l'usine SOFTCARE qui a mis à ma disposition des éléments que je vais examiner dans les meilleurs délais et vous revenir » dans une note reçue par PressAfrik.
Autres articles
-
🔴DIRECT - Keur Mbaye Fall sous le choc, Diomaye boycotté, 1ère sortie des lions...
-
149ème réunion du Conseil d’Administration : la Boad décaisse 20 milliards de Fcfa pour le Sénégal
-
Niary tally : un garçon de 8 ans perd la vie dans un incendie
-
Meurtre de Mouhamed Gueye en France : sa famille annonce une plainte pour "homicide volontaire aggravé"
-
Thiès : interpellé pour défaut de casque, un "jakartaman" insulte le chef de poste de police