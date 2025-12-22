Désenclavement de la Casamance : Bassirou Dioumaye Faye lance le chantier de la route Sandiniéry-Tanaff

En tournée économique dans le Sud, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a donné le coup d'envoi des travaux d'un axe routier stratégique de 26 km reliant le Sénégal à la Guinée-Bissau. Un projet aux retombées multiples. Financée par l’État du Sénégal et la Banque Africaine de Développement (BAD), la future route Sandiniéry-Tanaff-Farine n'est pas qu'un simple ruban d'asphalte. Pour le Président Bassirou Dioumaye Faye, il s'agit d'un moteur de croissance transfrontalier.



« Je me réjouis de l'impact que cette route aura pour la facilitation des déplacements, mais aussi pour les échanges commerciaux entre le Sénégal et la Guinée-Bissau », a déclaré le Chef de l’État. Au-delà du commerce, selon la Rfm, cet axe facilitera l'accès aux infrastructures sanitaires des régions de Sédhiou et Ziguinchor, vitales pour les populations de la zone.



Le projet ne s'arrête pas à la route principale. Le Président a souligné l'importance des infrastructures connexes prévues, « 60 km de pistes de production seront aménagés dans la région, une réfection d'écoles et aménagement de périmètres maraîchers est également prévu de même qu’ un volet spécifique est dédié à l'autonomisation des femmes ».