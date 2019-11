AG du 23 Novembre 2019: AAR LI NU BOKK invite la justice sénégalaise à retrouver et sanctionner les corrompus

La plateforme AAR LI NU BOKK a tenu son Assemblée générale, ce samedi 23 novembre 2019 à Dakar. L’AG a réuni les organisations citoyennes et politiques membres ainsi que des représentants venus des régions du Sénégal (Saint-Louis, Thiès, Louga, etc.) et de la diaspora. L’AG avait pour but d’évaluer les missions et objectifs de la plateforme, les actions menées ainsi que les résultats obtenus depuis sa création en juin 2019.



Au titre des missions et objectifs, l’AG a réaffirmé dans le communiqué parvenu à PressAfrik, l’engagement de AAR LI NU BOKK à poursuivre le combat pour la transparence dans la gestion des ressources pétrolières et gazières du Sénégal; la conduite diligente et transparente de la procédure judiciaire en cours; le recouvrement des avoirs spoliés et la renégociation des contrats.



L’AG invite la justice sénégalaise à agir de manière rapide et impartiale pour retrouver et sanctionner tous ceux qui se seront rendus coupables d’acte de corruption dans la gestion du pétrole et du Gaz. Elle rappelle, outre, qu’AAR LI NU BOKK veillera au grain et n’acceptera aucune décision judiciaire tendancieuse et inéquitable.



Pour renforcer l’efficacité de l’action de la plateforme, l’AG a pris la décisions de Remobiliser et réengager les membres fondateurs et ouvrir la plateforme à d’autres organisations afin d’avoir plus de ressources humaines pour intensifier les combats, prendre en charge, à travers les structures régionales et départementales de AAR LI NU BOKK, les préoccupations et besoins exprimés par les populations dans les différentes localités du pays autour d’enjeux touchant aux secteurs comme la pêche, le foncier, l’exploitation des ressources naturelles, etc.



Convaincu que le Gouvernement n’aurait pas eu besoin de recourir à la hausse du prix de l’électricité s’il avait géré les permis d’exploration de pétrole et de gaz d’une manière avantageuse pour le pays, AAR LI NU BOKK invite les citoyennes et citoyens à s’opposer farouchement à toute hausse du prix de l’électricité. Le Mouvement se réserve le droit d’organiser la lutte du peuple sénégalais pour refuser de supporter les errements, l’incurie et l’incompétence du Gouvernement.