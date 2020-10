AIBD : Air France veut se passer de toute assistance à l’embarquement et à l’atterrissage

La compagnie aérienne Air France pouvait se passer jusque-là de toute assistance à l’embarquement et à l’atterrissage à l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd), révèle le journal Source A, dans sa livraison de ce jeudi 22 octobre.



L’exploitation quotidienne de la ligne Paris-Dakar-Paris, qui enregistre un taux de remplissage de l’ordre de 90 à 95% avant la crise, se situe aujourd’hui entre 45 et 50%, a fait remarquer la compagnie française dans une note qui a été envoyée aux délégués du personnel.



Les vols commerciaux, qui avaient une fréquence hebdomadaire de 7/7 sont passés à deux vols de rapatriement sanitaire arrivant vides à Dakar pendant trois mois et demi. Une baisse sans précédent qui a poussé Air France à externaliser son service toute assistance à l’embarquement et à l’atterrissage. Et selon nos confrères, c’est à partir du 16 novembre prochain. C’est 2AS qui va se frotter les mains, puisque c’est elle qui a gagné le marché.



Cette résolution est une manière pour Air France KLM d’abaisser sa structure de couts au Sénégal. Dans le cadre de ce plan, les 16 postes du passage et de la coordination seront supprimés, ainsi que celui du support assistance, informe la société.



Au total, 17 salariés sont concernés par cette mesure. Ils seront accompagnés, individuellement, dans le cadre d’un plan de départ et se verront proposer un contrat de travail au sein de la société 2AS. C’est ce qu’a rassuré la compagnie française.



Air France s’auto-assistait à l’embarquement et à l’atterrissage à l’Aéroport international Blaise Diagne. C’est donc un bon point 2AS qui a été créée depuis 2017.