AIBD : Cheikh Bamba Dièye dénonce des "détournements d’argent et d’objectifs à l’AIBD "

Invité à l’émission Point De Vue sur la RTS, Cheikh Bamba Dièye, a fait savoir qu'à l’Aéroport International Blaise DIAGNE (AIBD), les problèmes demeurent, malgré les assurances de la Direction générale d’« opérer les correctifs urgents et nécessaires sur toutes les anomalies visibles (marchés, dépenses et orientations, etc.), afin de gagner du temps » et régler la crise.



Le patron de l’AIBD indique qu’il veut régler les soucis de l’AIBD, qui proviennent des détournements de fonds et d’objectif, sans qu’il y ait des contours de règlements de compte.

« Il y a eu de l’argent, beaucoup d’argent. Mais l’utilisation de cet argent pose problème ou a causé énormément de problèmes. On a voulu être dans tout et n’importe quoi et quelque part on a été même très léger dans les prix et dans les méthodes qui ont été proposés. Aujourd’hui, la question c’est, est-ce qu’il faut aller dans un tribunal la tête baissée ou est-ce qu’il faut poser les choses, réfléchir froidement, faire un état des lieux circonstancié ou ce n’est pas l’homme politique devenu Directeur général qui se positionne en justicier mais, simplement les organes habilités de l’Etat qui prennent en charge ces dossiers-là », a-t-il déclaré.



Cheikh Bamba DIEYE précise que la reddition des comptes est inévitable, mais sera basée sur les lois en vigueur sans prise de partie.