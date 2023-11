AIBD : la grève des travailleurs de 2AS évitée de justesse

Les travailleurs de la société AIBD Assistance Service (2AS) qui gère l'assistance au sol au niveau de l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD), n’iront plus en grève. Suite à ces échanges qui ont été « fructueux », avec le ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires, Antoine Mbengue, le mot d'ordre de grève initialement prévu pour les 1 et 2 Novembre 2023 a été levé.



D’après le communiqué de presse rendu public ce mercredi 31 octobre 2023, « le ministre a entrepris des démarches et a eu à recevoir le jeudi 26 Octobre 2023, le collège des délégués de la société 2AS, accompagné du Secrétaire général du SUTTAAAS, pour discuter des revendications et des préoccupations des travailleurs ».



Ces discussions ont été suivies de rencontres avec le Président du Conseil d'Administration et le Directeur général de 2AS le lundi 30 Octobre 2023. Puis, de nouveau, le mardi 31 Octobre 2023.



« Ces séances de dialogue ont permis d'aborder de manière constructive les questions soulevées par les travailleurs de la société 2AS et d'y apporter des solutions. Le ministre des Transports Aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires tient à saluer l'engagement et la bonne volonté des parties prenantes dans la recherche de solutions mutuellement satisfaisantes », lit-on sur le document.



Ainsi, M. Mbengue a salué la coopération de toutes les parties impliquées pour leur responsabilités dans la résolution du différend qui les opposait.