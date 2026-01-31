Lutte contre le trafic de drogue : importante saisie de 120 kg de chanvre indien à Mbour

Selon la Police nationale, l'intervention a été déclenchée suite à l'exploitation minutieuse d'un renseignement opérationnel signalant le débarquement imminent de produits prohibés par une pirogue, sur la plage de Tripano.

Les éléments de la Brigade de Recherche (BR) ont découvert sur le rivage six (06) sacs en sisal soigneusement conditionnés.

Toujours selon la Police, après décompte, chaque sac contenait 20 kg de chanvre indien, pour un poids total de 120 kg.

La pirogue impliquée dans le débarquement avait déjà pris le large à l'arrivée des forces de l'ordre. La marchandise a été saisie et transportée dans les locaux du service pour les besoins de la procédure, renseigne la même source.

Les investigations se poursuivent activement pour identifier et interpeller les propriétaires de la marchandise ainsi que les membres de l'équipage de l'embarcation.

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, la Sûreté urbaine du Commissariat central de Mbour a procédé à une importante saisie de 120 kilogrammes de chanvre indien, le vendredi 30 janvier 2026