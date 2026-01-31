Orpaillage clandestin, drogue et produits prohibés : la Gendarmerie frappe fort

Le 28 janvier 2026, entre 17 heures et 19 heures, le détachement du GARSI 2, appuyé par les éléments de la brigade territoriale de Saraya, a mené une opération ciblée dans le village de Saeinsoutou, suite à un renseignement faisant état de l’exploitation illégale d’un site aurifère situé sur les berges de la Falémé (partie sénégalaise). Cette intervention s’est soldée par la destruction sur place de six (06) dragues, indique la Gendarmerie nationale.

Dans la même dynamique, la Brigade de Recherches de Saraya a conduit des patrouilles les 28 et 29 janvier 2026 à Tenkoto et dans les localités environnantes. Ces opérations ont permis l’identification de trente-cinq (35) personnes, l’interpellation de deux (02) individus pour vente illégale de produits pharmaceutiques, ainsi que la saisie de plusieurs articles, notamment :

vingt-sept (27) paquets de tramadol, contenant chacun dix (10) comprimés ;

cinq (05) paquets de tapentadol, de dix (10) comprimés chacun ;

trente-six (36) paquets de tramaking, contenant chacun dix (10) comprimés ;

cinquante (50) comprimés en vrac ;

deux (02) sacs de cyanure de cent (100) kilogrammes chacun ;

deux (02) cartons de cigarettes et cent vingt-cinq (125) cartouches, tous de marque Sir ;

trois (03) motos.

Par ailleurs, les éléments de la brigade territoriale de Sédhiou, en poste avancé à Diana Malary, ont procédé, le jeudi 29 janvier 2026 à 09 heures 30, à l’interpellation d’un individu. L’opération a également permis la saisie de deux (02) kilogrammes de chanvre indien, ainsi que de la moto ayant servi au transport de la drogue.

Dans le cadre de la mise en œuvre des plans de lutte contre la criminalité, les unités de la Gendarmerie nationale ont enregistré des résultats significatifs au cours de la semaine écoulée.