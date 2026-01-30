Côte d’Ivoire : l’ambassadeur du Niger convoqué après les propos du général Tiani

Les autorités ivoiriennes ont convoqué, vendredi, l’ambassadeur du Niger à Abidjan, Badamassi Alfari Sita Sahida Djarori, à la suite de propos tenus récemment par le général Abdourahamane Tiani, chef d'Etat du Niger, mettant en cause le président ivoirien, Alassane Ouattara, a indiqué un communiqué officiel.



Selon le ministère ivoirien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, le gouvernement a exprimé « sa vive indignation » et condamné « avec la plus grande fermeté » des déclarations jugées contraires aux usages diplomatiques et portant atteinte « à l'honneur et à la dignité du chef de l'État ivoirien ainsi qu'au peuple ivoirien ».



Ces tensions diplomatiques font suite à une attaque survenue dans la nuit de mercredi à jeudi contre l’aéroport international Diori-Hamani et la base militaire 101 à Niamey, au Niger. Des détonations ont été entendues peu après minuit, selon des sources locales.



Les autorités nigériennes on fait état de 20 assaillants tués lors de cette attaque visant l’aéroport et la base militaire située à une dizaine de kilomètres de la présidence.



Le général Abdourahamane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), au pouvoir depuis le coup d’État de juillet 2023 ayant renversé le président élu Mohamed Bazoum, a accusé les présidents français, béninois et ivoiriens – Emmanuel Macron, Patrice Talon et Alassane Ouattara – d’en être les « sponsors » de l'attaque.



« Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires (…) qu’ils s’apprêtent, eux aussi, à leur tour, à nous écouter », a déclaré le général Tiani dans une allocution diffusée sur la radio publique La Voix du Sahel.



Au cours de l’entretien avec l’ambassadeur nigérien, la Côte d’Ivoire a réaffirmé son attachement au dialogue et à la paix dans la sous-région, tout en soulignant qu’elle ne saurait tolérer des actes de nature à compromettre ses relations bilatérales.



Le Bénin a également rejeté les accusations portées par le général Tiani. Son porte-parole, Wilfried Léandre Houngbédji, a estimé que ces allégations manquaient de crédibilité, affirmant que « même les Nigériens n’y croient pas ».



Depuis son arrivée au pouvoir, le chef d'état Nigérien entretient des relations tendues avec la France et plusieurs pays alliés, régulièrement accusés de tentatives de déstabilisation.