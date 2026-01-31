Est de la RDC: après Félix Tshisekedi, les facilitateurs de l'UA s'entretiennent avec Paul Kagame

Après sa rencontre avec le président congolais Félix Tshisekedi à Kinshasa jeudi 29 janvier, le panel d'anciens chefs d'État nommés co-facilitateurs de l'Union africaine (UA) pour coordonner la médiation sur le conflit dans l'est de la RDC a été reçu par le président rwandais Paul Kagame, vendredi 30 janvier, à Kigali.
Deux réunions se sont enchaînées. La première a pris la forme d'un tête-à-tête entre Paul Kagame et son homologue togolais Faure Gnassingbé, désigné médiateur du conflit au Nord et au Sud Kivu par l'UA, lui aussi présent au Rwanda pour l'occasion.
La seconde a rassemblé les deux présidents ainsi que quatre des cinq anciens chefs d'État du panel de l'UA : le Nigérian Olusegun Obasanjo, la Centrafricaine Catherine Samba-Panza, l'Éthiopienne Sahle-Work Zewde et le Bostwanais Mokgweetsi Masisi.
Selon la présidence rwandaise, les discussions ont notamment porté sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, sur l'avancée des engagements diplomatiques qui ont été pris, ainsi que sur les moyens de renforcer la coordination des efforts régionaux et continentaux de médiation.
À l'issue de cette étape rwandaise, le président Faure Gnassingbé va, lui, poursuivre « les consultations en vue de parvenir à une solution africaine à ce conflit », affirme un communiqué des autorités togolaises.
