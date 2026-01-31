Réseau social
Est de la RDC: après Félix Tshisekedi, les facilitateurs de l'UA s'entretiennent avec Paul Kagame

Alors que Kigali est accusé de soutenir le groupe armé AFC/M23 au Nord et au Sud Kivu, quatre des cinq anciens chefs d'État qui composent le panel de l'Union africaine destiné à coordonner la médiation sur le conflit dans l'est de la RDC ont rencontré le président rwandais Paul Kagame, vendredi 30 janvier. Ils avaient rencontré la veille le président congolais Félix Tshisekedi à Kinshasa.



Après sa rencontre avec le président congolais Félix Tshisekedi à Kinshasa jeudi 29 janvier, le panel d'anciens chefs d'État nommés co-facilitateurs de l'Union africaine (UA) pour coordonner la médiation sur le conflit dans l'est de la RDC a été reçu par le président rwandais Paul Kagame, vendredi 30 janvier, à Kigali. 

Deux réunions se sont enchaînées. La première a pris la forme d'un tête-à-tête entre Paul Kagame et son homologue togolais Faure Gnassingbé, désigné médiateur du conflit au Nord et au Sud Kivu par l'UA, lui aussi présent au Rwanda pour l'occasion.

La seconde a rassemblé les deux présidents ainsi que quatre des cinq anciens chefs d'État du panel de l'UA : le Nigérian Olusegun Obasanjo, la Centrafricaine Catherine Samba-Panza, l'Éthiopienne Sahle-Work Zewde et le Bostwanais Mokgweetsi Masisi.

Selon la présidence rwandaise, les discussions ont notamment porté sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, sur l'avancée des engagements diplomatiques qui ont été pris, ainsi que sur les moyens de renforcer la coordination des efforts régionaux et continentaux de médiation. 

À l'issue de cette étape rwandaise, le président Faure Gnassingbé va, lui, poursuivre « les consultations en vue de parvenir à une solution africaine à ce conflit », affirme un communiqué des autorités togolaises. 
RFI

Samedi 31 Janvier 2026


