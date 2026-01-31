Est de la RDC: après Félix Tshisekedi, les facilitateurs de l'UA s'entretiennent avec Paul Kagame

Alors que Kigali est accusé de soutenir le groupe armé AFC/M23 au Nord et au Sud Kivu, quatre des cinq anciens chefs d'État qui composent le panel de l'Union africaine destiné à coordonner la médiation sur le conflit dans l'est de la RDC ont rencontré le président rwandais Paul Kagame, vendredi 30 janvier. Ils avaient rencontré la veille le président congolais Félix Tshisekedi à Kinshasa.

RFI

div id="taboola-below-article-thumbnails">