Désinformation en Afrique de l’Ouest : la CEDEAO arme les journalistes à Dakar

Face à la prolifération des « Fake News » qui menace la stabilité régionale, la CEDEAO intensifie ses actions. En collaboration avec Code for Africa, la GIZ et l’ambassade d’Allemagne, l’organisation a clôturé ce vendredi une formation intensive destinée aux médias sénégalais.



En présence de la Direction de la communication de la Commission de la CEDEAO, cette session, tenue les 29 et 30 janvier 2026, sur « l’intégrité de l’information et la lutte contre la désinformation et la en mesinformation Afrique de l’Ouest », a permis aux professionnels des médias d’acquérir des outils concrets pour détecter, contrer et signaler les contenus trompeurs. L'objectif est d’amener ces professionnels de médias vers un retour aux sources d'un journalisme éthique, rigoureux et strictement fondé sur les faits.



« Cette formation est spécifiquement conçue pour permettre aux journalistes de s’attaquer à la désinformation et de promouvoir un journalisme responsable basé sur des faits vérifiés », a rappelé M. Mamadou Moustapha Seck, Coordonnateur adjoint du Bureau National de la CEDEAO au Sénégal lors de l'ouverture de la session.



Joël Ohokodji, représentant la Direction de la Communication, a abondé dans ce sens en saluant l'engagement des participants. « Notre souhait est que vous publiiez l'information vraie. Ne pas accompagner le mensonge, ne pas se faire embrouiller par lui », a-t-il souligné.



Au-delà de la vérification des faits, Joël Ohokodji a levé le voile sur des supports de communication de l'institution. Il a fait savoir que la CEDEAO a une radio et que l’institut pense à faire cap sur la Web Radio qui sera accessible via le site officiel et des agrégateurs mondiaux. Également, rappelé le « prix de la CEDEAO » pour les journalistes, entre autres initiatives pour rendre l'action de la CEDEAO visible partout.

Répondant aux interpellations des journalistes, Joël Ohokodji a clarifié le rôle de l'institution.



Selon lui, la CEDEAO ne peut pas « s'autoprogrammer » juge de la liberté de la presse dans les États membres, étant une institution publique sous l'autorité des chefs d'État.



« Beaucoup de ceux qui racontent des bêtises ne connaissent pas les missions de la CEDEAO. Il est crucial de comprendre notre mandat pour contrer la désinformation », a-t-il précisé, invitant les journalistes à se rapprocher du Bureau National à Dakar pour obtenir des informations fiables.



La CEDEAO, compte faire des journalistes des acteur central de la stabilité régionale. En renforçant les capacités des médias, l'organisation pose un jalon essentiel de sa « Vision 2050 ».