AIBD : saisie de 32,6 kg de haschich sur un passager en provenance d’Asie

Une importante saisie de drogue a été réalisée à l’Aéroport international Blaise-Diagne (AIBD) de Diass. La Brigade du Tourisme des Douanes, relevant de la Subdivision des Douanes de l’AIBD, a intercepté, le jeudi 2 octobre 2025, 59 paquets de résine de cannabis, communément appelée haschich, d’un poids total de 32,686 kilogrammes.



Cette opération, menée sous la supervision de la Direction régionale Ouest, s’inscrit dans le cadre du renforcement des contrôles contre le trafic international de stupéfiants. Selon le communiqué des Douanes parvenu à PressAfrik, l’interception a été possible grâce à « des critères objectifs de ciblage et des techniques d’investigation éprouvées » appliqués par les unités douanières de l’aéroport.



Les agents ont repéré deux valises suspectes, isolées pour inspection. Leur passage au scanner a révélé des anomalies confirmant les soupçons des enquêteurs. Les investigations menées ont permis d’identifier le propriétaire des bagages, un ressortissant étranger détenteur d’une double nationalité, en provenance d’un pays asiatique et en partance pour un pays frontalier via l’AIBD.



Lors de l’ouverture des valises, effectuée en présence du mis en cause, les douaniers ont découvert plusieurs paquets soigneusement dissimulés, contenant de la résine de cannabis. Les analyses réalisées par le Laboratoire national de la Division de la Police technique et scientifique ont confirmé qu’il s’agissait bien de haschich.



Le trafiquant présumé a été remis au Parquet de Mbour pour la suite de la procédure judiciaire. Cette saisie illustre, selon les Douanes sénégalaises, « la vigilance constante et la détermination des unités en poste à l’AIBD dans la lutte contre le trafic international de drogues ».