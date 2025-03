AN1_BDF : où en est la diplomatie sénégalaise ?

Le 24 mars 2024 marquait un tournant historique au Sénégal. Car pour la première fois un candidat, sorti à peine de prison, venait d'être élu président de la République dès le premier tour.

Les Sénégalais ont élu Bassirou Diomaye Faye au soir du 24 mars 2024 avec 54 % des voix, sur la promesse d’une rupture totale. Depuis l’arrivée au pouvoir du tandem Diomaye -Sonko, ce sont deux itinéraires qui se dessinent sur le plan diplomatique. Ousmane Sonko s’occupe de la diplomatie de proximité (avec les voisins immédiats) et Bassirou Diomaye Faye de la politique extérieure.

Après un an d’exercice du pouvoir où en est la diplomatie sénégalaise ? Décryptage.



Les diplomates africains devraient être frappés par le style à la fois actif et réfléchi de la diplomatie sénégalaise. Celle-ci reste ouverte à toutes les perspectives. Bassirou Diomaye Faye a mené au cours de ces douze (12) mois une diplomatie conforme à sa ligne panafricaniste, réservant dès son accession au pouvoir en 2024 ses premiers déplacements à ses voisins directs, la Mauritanie puis la Gambie entre autres.



Partisan d'une plus grande intégration sous-régionale, le Président Diomaye s'est attaché à nouer des liens avec les pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) : le Mali, le Burkina Faso et le Niger, dirigés par des juntes militaires. Une stratégie qui a permis au Sénégal de se poser en arbitre dans le conflit qui oppose ces États à la CEDEAO. En juillet 2024, Bassirou Diomaye Faye a été nommé médiateur pour tenter de maintenir la cohésion de l'organisation ébranlée depuis 2020 par des putschs successifs.



Le nouveau Président a visité neuf (09) pays africains avant de se rendre à l'Élysée, le 20 juin 2024 où il a effectué son premier séjour hors d’Afrique. Un tête-à-tête entre les deux chefs d’Etat qui n’était pas évident au départ et qui finalement s’est révélé très fructueux au regard des perspectives. En effet, Bassirou Diomaye Faye et Emmanuel Macron ont convenu de reprendre le Conseil interministériel entre les deux gouvernements. Cette entente a été obtenue après des discussions autour des questions importantes liées à l’économie, la coopération militaire, à la santé.



Ousmane Sonko, PM entame une visite officielle au Mali



Après le Rwanda où il a effectué sa première sortie officielle du territoire, depuis sa nomination comme Premier ministre, où il avait représenté le Président Bassirou Diomaye Faye à la cérémonie d'investiture de Paul Kagame qui avait remporté la dernière présidentielle. Ousmane Sonko, avait entamé une visite officielle au Mali le 12 août 2024. À son arrivée à l’aéroport international Président Modibo Keita Senou de Bamako, Sonko a été accueilli par son homologue malien, Dr Choguel Kokalla Maïga.



Cette visite intervient dans un contexte régional complexe, marqué par des défis sécuritaires et politiques en Afrique de l’Ouest. Les discussions entre les dirigeants sénégalais et maliens devraient aborder un large éventail de sujets, allant de la coopération économique aux questions de sécurité régionale.



Sur le plan diplomatique, le Sénégal s’est dernièrement illustré en faveur du retour du Mali, du Niger et du Burkina dans la CEDEAO qu’ils ont quittée le 28 janvier. Les trois pays qui reprochent à l’institution régionale d’être instrumentalisée par des puissances étrangères, notamment la France, ont créé le 6 juillet la Confédération des États du Sahel.



Recevant le Vice-président gambien, Muhammad B.S. Jallow à Dakar, le 5 août dernier, M. Sonko a saisi l’occasion pour exhorter les trois États en conflit avec la CEDEAO à reconsidérer leur position afin de ne pas anéantir le travail accompli depuis un demi-siècle, rappelant que « nos nations, prises isolément, ont très peu de chances de réussir le grand bond en avant attendu depuis longtemps par les peuples ».