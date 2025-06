APE : le Sénégal lance un nouvel emprunt obligataire de 300 milliard de F Cfa

Le gouvernement du Sénégal, par l'intermédiaire du Trésor public, procédera au lancement d'un important emprunt obligataire dès le 19 juin 2025. D'un montant global de 300 milliards de FCFA, cette opération financière se fera sous forme d'Appel Public à l'Épargne (APE) et restera ouverte aux souscriptions jusqu'au 30 juin 2025. Cet emprunt, structuré en plusieurs tranches, a pour objectif principal de mobiliser des ressources aussi bien auprès de l'épargne nationale que régionale et internationale afin de financer divers projets structurants dans des secteurs clés du développement.



Les fonds levés seront spécifiquement affectés au financement de projets prioritaires dans plusieurs domaines essentiels pour le pays. Parmi ces secteurs figurent en bonne place les infrastructures, l'éducation, la santé, l'accès à l'eau potable, l'énergie, l'agriculture et le numérique. Cette diversification des champs d'intervention témoigne de la volonté des autorités d'agir sur plusieurs fronts pour impulser le développement économique et social du Sénégal.



Pour mener à bien cette opération financière d'envergure, l'État s'est adjoint les services de plusieurs institutions financières réputées. La CGF Bourse a été désignée comme Arrangeur et Chef de File de l'opération, tandis que la Société Générale Sénégal occupera le rôle de Co-arrangeur. La Société Générale Capital Securities West Africa complète ce dispositif en tant que Co-Chef de file. Ce choix stratégique s'appuie sur l'expertise reconnue de ces acteurs dans le domaine des émissions obligataires.



L'emprunt proposé présente des caractéristiques financières particulièrement attractives pour les investisseurs. Les obligations seront émises avec une valeur nominale de 10 000 FCFA, rendant ainsi l'investissement accessible à un large public. Les taux d'intérêt offerts varient selon la durée de placement : 6,60% pour les obligations à 5 ans, 6,75% pour celles à 7 ans, et 6,95% pour le placement sur 10 ans. Ces conditions avantageuses visent à séduire aussi bien les épargnants individuels que les investisseurs institutionnels.



Cette nouvelle initiative s'inscrit dans la continuité d'une stratégie financière éprouvée. En effet, elle fait suite à un précédent emprunt obligataire réussi en mars 2025, qui avait permis à l'État du Sénégal de mobiliser 405 milliards FCFA. Le succès de cette opération antérieure démontre la confiance des marchés dans la solidité financière du pays et sa capacité à honorer ses engagements. Les autorités comptent reproduire, voire dépasser, cette performance avec la présente émission.