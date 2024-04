APIX.SA : Thiès a réceptionné la plateforme d’investissement centre-Ouest

"Cette plateforme d’investissement, installée dans une zone à fort potentiel d’activités économiques portée essentiellement par les secteurs touristiques, horticoles, industriels, miniers et de services, aura principalement pour rôle d’accompagner et de soutenir la dynamique d’investissement portée par les entreprises du secteur privé local, levier fondamental du développement économique de notre pays", a décalré Abdoulaye Baldé, directeur général de l’APIX.SA. En présidant l'inauguration de la Plateforme d’investissement centre-Ouest qui polarise les régions de Thiès et de Diourbel, monsieur Baldé ne s'est pas empêché de magnifier cet investissement de grande envergure.



Le gouverneur de la région de Thiès, Oumar Mamadou Baldé a, dans son speech, salué les efforts de l'APIX. L'agence dans sa politique de déploiement entend s'approcher davantage des populations. Et c'est dans ce sens que l'administrateur civil a axé son discours.

"Cette infrastructure entre dans le cadre du déploiement des services publics dans les différents espaces écogéographiques du Sénégal pour contribuer à la territorialisation de l’action publique afin de mieux valoriser et développer les potentialités naturelles et locales de ces zones" a fait savoir le gouverneur.

Ajoutant : " La plateforme est un guichet unique fédérateur, car elle abrite l’essentiel des acteurs de l’écosystème de l’investissement et de l’entrepreneuriat. C’est d’abord un service de proximité qui permet à l’usager, entreprise et/ou investisseur d’accomplir des formalités d’entreprise pour disposer de son registre de commerce, son NINEA. C’est en même temps un lieu d’accompagnement des investisseurs pour bénéficier de l’encadrement des structures d’appui pour la promotion et le développement d’un secteur privé local fort".



L'APIX par le biais de son directeur général est dans une logique de proximité avec les populations des zones les plus reculées. L'agence entend, désormais, faire le maillage du territoire national pour mieux faire bénéficier ses services aux Sénégalais.