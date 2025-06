La Banque mondiale octroie plus de 65 milliards FCFA au Sénégal pour soutenir les réformes budgétaires

La Banque mondiale a approuvé un financement de 115 millions de dollars (environ 65 milliards FCFA) pour accompagner les réformes budgétaires du Sénégal. Ce soutien financier, accordé par l'Association internationale de développement (IDA), vise principalement à renforcer la gestion des finances publiques, améliorer la soutenabilité de la dette et accroître la mobilisation des ressources internes. Ce financement s'inscrit dans le cadre du Programme pour la transparence dans la gestion des finances publiques (SEN-FINTRAC) 2025-2029, aligné sur la Vision 2050 du pays, rapporte un communiqué émanant de l'institution financière.



Le programme SEN-FISCALE illustre le partenariat stratégique entre le gouvernement sénégalais et la Banque mondiale. Il permettra d'améliorer la collecte, la gestion et l'utilisation des ressources publiques, créant ainsi les conditions pour une croissance plus inclusive et une meilleure prestation de services publics. Ces réformes contribueront également à renforcer la résilience face aux chocs économiques et climatiques, en cohérence avec les objectifs de prospérité partagée du Sénégal.



L'intervention se concentre sur trois domaines prioritaires. Premièrement, "la modernisation de la gestion des finances publiques à travers le déploiement d'un système financier intégré et l'utilisation accrue des procédures électroniques de passation des marchés. Deuxièmement, le renforcement de la viabilité de la dette par la mise en place d'un système unifié d'enregistrement. Troisièmement, l'amélioration de la mobilisation des recettes via la modernisation des administrations fiscale et douanière, notamment par la généralisation de la facturation électronique", souligne la note.



"Nous reconnaissons l'engagement constant du gouvernement sénégalais en faveur de la transparence et d'une gestion rigoureuse des finances publiques", a déclaré Keiko Miwa, directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Sénégal. "Ces réformes créeront un environnement propice à une croissance économique inclusive et à une amélioration tangible des services publics pour l'ensemble de la population."



Le financement se compose de deux volets complémentaires : "un prêt de 105 millions de dollars (plus de 59 milliards de F Cfa ) axé sur les résultats concrets, et une assistance technique de 10 millions de dollars (plus de 5 milliards de F Cfa) destinée à accompagner la transformation numérique et le renforcement des capacités institutionnelles", informe la même source. Qui ajoute que ces ressources soutiendront notamment la mise en œuvre d'outils de suivi en temps réel "des finances publiques et le développement de nouvelles approches basées sur la performance".



Ce programme s'aligne parfaitement avec l'agenda de réformes du gouvernement, notamment le programme RESET (Réformes pour la stabilisation économique, la transformation et la transparence). Il constitue une étape importante vers l'établissement d'un système de gestion des finances publiques plus transparent, efficace et résilient, capable de répondre aux aspirations de développement du Sénégal tout en renforçant la confiance des citoyens dans les institutions publiques.