APR : Malaw Sow appelle à la remobilisation et à la réorganisation du parti

Le chargé du monde rural de l’Alliance pour la République (APR), Malaw Sow, appelle les militants à se remobiliser et à reconstruire les bases du parti. Il invite notamment à mettre rapidement en place les comités, sections et coordinations.



Lors d’une déclaration politique, Malaw Sow au micro d’iRadio, a estimé que l’APR devait se concentrer sur ses priorités après le départ de plusieurs responsables qu’il qualifie de « transhumants ». Il appelle les militants historiques à reprendre leur place dans la réorganisation de la formation politique.



Évoquant l’avenir du parti, il souhaite également que Macky Sall accède au Secrétariat général des Nations unies et qu’un nouveau candidat « à son image » soit choisi au sein de l’APR pour les prochaines élections.



Selon Malaw Sow, la réorganisation des structures et le rassemblement des militants de longue date constituent, à ses yeux, les moyens de préserver l’avenir politique de l’APR.