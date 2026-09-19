Diamaguène : la police interpelle deux individus après un cambriolage et un viol présumé sur un mineur

Le Commissariat d’arrondissement de Diamaguène Sicap Mbao a procédé, le 17 septembre 2026, à l’interpellation de deux individus pour « association de malfaiteurs et vol en réunion commis la nuit avec effraction ».



Selon la Police nationale, c’est le 17 septembre 2026 vers 12h que le service a été saisi par téléphone par un citoyen dont le neveu venait de croiser fortuitement l'un des malfrats dans le quartier. Les éléments de la Brigade de Recherches, transportés sur les lieux, ont interpellé et conduit les deux suspects au poste.



Pour rappel, cette arrestation fait suite à l’enquête ouverte par le service le mardi 15 septembre 2026, à la suite d’une plainte déposée par l’oncle de la victime. La Police rapporte que ce dernier s'était présenté au commissariat pour dénoncer des faits de viol sur mineur, commis sur son neveu âgé de 15 ans par deux individus non encore identifiés, dans leur appartement situé au quartier Biafra de Diamaguène, la nuit du lundi au mardi 15 septembre 2026 vers 04 heures du matin, en son absence.



Poursuivant son récit, l’oncle a précisé qu'il était absent des lieux au moment des faits – travaillant de nuit selon ses déclarations –, laissant son neveu dormir seul dans l'appartement fermé à clé. Ce dernier lui a confié avoir été réveillé par deux individus, dont l'un était armé d'un couteau. Après l'avoir menacé de mort sous la menace de l'arme blanche pour le contraindre à se mettre à nu, le premier agresseur a commis le viol. Pendant ce temps, son complice faisait le guet devant la porte, après avoir fracturé la fenêtre pour s'introduire à l'intérieur.





Une fois l'acte sexuel commis, le second individu a rejoint le premier à l'intérieur. Ils ont alors emporté divers objets trouvés sur place, notamment des ustensiles de cuisine, des perruques, un ventilateur, une valise remplie d'habits et une bouteille de gaz, avant de disparaître dans la nature. Interrogé, l’un des mis en cause a reconnu les faits de vol tout en niant les accusations de viol.



L'exploitation des déclarations de ce premier suspect a permis d'effectuer une nouvelle mission de terrain qui a conduit à l'interpellation de son acolyte. Ce dernier a également reconnu le vol, mais a affirmé ignorer que son complice s'était livrée à un viol, précisant qu'il faisait le guet devant la porte avant de le rejoindre pour commettre le cambriolage.



La Police renseigne que sur l'ensemble des objets dérobés, seule la bouteille de gaz n'a pu être récupérée. Les deux suspects ont déclaré l'avoir cachée sur la toiture d'une maison en baraque, avant de constater sa disparition ultérieure.