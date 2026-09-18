Loi de finances rectificative 2026 : le parlement sénégalais annonce avoir enfin reçu le texte

Au Sénégal, l'Assemblée nationale dit avoir enfin reçu, ce vendredi 18 septembre, le projet de Loi de finances rectificative (LFR) pour l'année 2026. Dans un communiqué, l'Institution informe que le texte «a été régulièrement réceptionné à son Secrétariat général, cet après-midi, en même temps que la lettre de transmission du Président de la République et le décret ordonnant la présentation à l'Assemblée nationale».



C’est une annonce qui intervient après plusieurs semaines de polémique. Le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, avait affirmé à plusieurs reprises, y compris publiquement, n'avoir pas reçu le texte et démenti les informations selon lesquelles le projet aurait déjà été déposé à l'Assemblée.



Ousmane Sonko, en «désaccord profond» avec la gouvernance du pays et par le président Diomaye Faye (son ancien bras droit), était même accusé d’avoir bloqué la LFR. Le parlement vient donc d’acter le dépôt officiel, ouvrant désormais la voie à l'examen du texte par les députés.



«Le Président de la République a saisi cet après-midi l’assemblée nationale pour la présentation de la loi de finances rectificative (LFR), avec en annexe le dit projet de LFR. La première LFR de l’année 2026. Les manipulateurs vont malheureusement échapper à toute poursuite pour diffusion de fausses», a commenté Amadou Ba, député de la majorité.