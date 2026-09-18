Les USA restituent des fonds liés aux avoirs de Yahya Jammeh, ex-président gambien

Les gouvernements gambien et américain ont signé un accord portant sur le rapatriement et l’utilisation de fonds récupérés à la suite de la confiscation du bien immobilier Potomac, lié aux activités financières de l’ancien président gambien Yahya Jammeh. Selons des informations relayées par ApaNews ce vendredi, les sommes seront affectées au mécanisme national de réparations destiné aux victimes de son régime.



A ce titre, les fonds recouvrés seront transférés au Fonds de réparations, ouvert auprès de la Banque centrale de Gambie, et administré de manière indépendante par la Commission des réparations.



En mai 2025, le ministère gambien de la Justice avait publié un inventaire des biens confisqués à Yahya Jammeh. Le montant cumulé était évalué à plus de 1,24 milliard de dalasis, soit environ 17 millions de dollars à l’époque. L’inventaire comprenait notamment des actifs financiers, des propriétés immobilières, des véhicules, des équipements et du bétail.



La justice transitionnelle accorde une place fondamentale à l'indemnisation des préjudices subis. C'est dans ce cadre qu'en janvier 2026, l'instance gambienne chargée des réparations a amorcé l'octroi des compensations financières aux victimes. Ces mesures concernent les exactions et atteintes aux droits de l'homme perpétrées sous la présidence de Yahya Jammeh, entre juillet 1994 et janvier 2017.