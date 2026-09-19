Ousmane Sonko à Bambali : une foule immense sur son passage à Madina Wandifa

Invité d’honneur de Sadio Mané, le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, est arrivé à Bambali, dans la région de Sédhiou, pour prendre part à la cérémonie de pose de la première pierre du projet agro-industriel SM10 Agro, prévue ce samedi 19 septembre 2026.



Sur la route, le leader de Pastef est passé par la frontière gambienne avant de rejoindre Madina Wandifa, où il a été accueilli par une importante foule. Ousmane Sonko a échangé avec les populations et partagé quelques moments avec elles avant de poursuivre son déplacement vers Bambali.



Sadio Mané est arrive à Bambali



De son côté, Sadio Mané a atterri à l’aérodrome de Sédhiou, accompagné du ministre de l’Industrie et du Commerce ainsi que d’une importante délégation.



L’international sénégalais porte ce projet destiné à son village natal, Bambali. Baptisé SM10 Agro, le parc agro-industriel doit mobiliser un investissement annoncé de 11 milliards de francs CFA.



Le projet a été présenté jeudi à Dakar à la presse, en présence de plusieurs personnalités, dont Bakary Séga Bathily, directeur général de l’Agence nationale chargée de la promotion des investissements et des grands travaux (APIX).



Avec SM10 Agro, Sadio Mané entend ainsi investir dans le développement économique de Bambali à travers un projet à vocation agro-industrielle.