Premier League : Arsenal chute lourdement à Brighton, Newcastle domine Hull City, Everton bat Ipswich

Arsenal a subi sa première défaite de la saison en sombrant sur la pelouse de Brighton (3-0). Après une demi-heure de domination, les Seagulls ont ouvert le score grâce à Pascal Gross, libre de se retourner à l’entrée de la surface avant de trouver le poteau rentrant (30e). Brighton a ensuite puni les Gunners en contre juste avant la pause, Kostoulas ajustant David Raya d’une frappe dans le petit filet opposé (45e).



Même les coups de pied arrêtés, grande force d’Arsenal la saison passée, ont tourné en faveur des locaux : Schema Andrés a inscrit le troisième but de la tête sur un corner de Gross. Kai Havertz a bien eu l’occasion de relancer son équipe, mais a perdu son duel face au gardien. Incapable de répondre au pressing et à l’intensité de Brighton, Arsenal cède sa première place à Manchester City, qui compte encore un match en retard, tandis que les Seagulls grimpent sur le podium.



Dans les deux autres rencontres du multiplex, Newcastle et Everton ont assuré l’essentiel à domicile. Une semaine après sa lourde défaite contre Leeds (1-4), Newcastle a battu Hull City (2-1) grâce à une entame parfaite : Joe Willock a ouvert le score dès la 3e minute sur un service d’Harvey Barnes, avant que Lewis Hall ne double la mise quatre minutes plus tard, encore servi par Barnes après une superbe percée.



Yoane Wissa a ensuite manqué un penalty et Mohamed-Ali Cho a redonné espoir à Hull à la 66e minute, sans empêcher les Magpies de remonter à la septième place. Everton reste de son côté invaincu après sa courte victoire contre Ipswich (1-0).



Thierno Barry a inscrit l’unique but dès la 11e minute en détournant une frappe de Tarkowski. Les Toffees ont cru faire le break sur corner, mais leur deuxième but a été refusé pour hors-jeu, avant que Fatawu ne laisse Ipswich à dix à la 67e minute après un deuxième avertissement pour simulation.



Everton profite de ce succès pour grimper à la cinquième place.







Avec Footmercato