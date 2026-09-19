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Premier League : Aston Villa décroche sa première victoire de la saison, Nicolas Jackson inscrit un superbe but



Premier League : Aston Villa décroche sa première victoire de la saison, Nicolas Jackson inscrit un superbe but
Aston Villa a signé sa première victoire de la saison en Premier League, ce samedi 19 septembre 2026, en s’imposant sur la pelouse de Tottenham (2-3).

Artisan de ce succès, Nicolas Jackson a inscrit son premier but en championnat avec les Villans. L’attaquant sénégalais s’est illustré par une réalisation somptueuse.

Avec 4 points, Aston Villa occupe la 15e place au classement, tandis que Tottenham pointe à la 18e position avec seulement 2 points.
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Moussa Ndongo

Samedi 19 Septembre 2026 - 15:38


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