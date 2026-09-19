Modèle bilingue au Sénégal : Matam mobilise ses acteurs pour consolider les réussites scolaires

L’Académie d’éducation de Matam et l’ONG International Budget Partnership ont réuni les acteurs éducatifs locaux lors d’un forum régional dédié au renforcement de la gouvernance du Modèle harmonisé d’enseignement bilingue au Sénégal (MOHEBS). Cette initiative visait à redynamiser les cadres de concertation et à accroître l’implication financière des collectivités territoriales dans ce programme clé de l’apprentissage élémentaire.



Selon les explications de l’inspecteur d’académie Mamadou Oumar Guèye rapportées par iRadio, « la tenue de ce forum entre dans le cadre de ce troisième volet, notamment la communication et la mobilisation communautaire, pour permettre aux cadres de la mise en œuvre du MOHEBS d’être redynamisés ». L’inspecteur a souligné des dysfonctionnements dans les structures existantes et a qualifié la rencontre d’« occasion de les rendre beaucoup plus fonctionnels et accompagner la mise en œuvre du MOHEBS ».



De leur côté, les représentants d'International Budget Partnership ont rappelé la portée de cette réforme qui introduit progressivement les langues nationales aux côtés du français. Selon la même source médiatique, l’organisation non gouvernementale a précisé que « l’objectif de cette rencontre était de renforcer la coordination et le dialogue entre les différents acteurs, mais aussi de faire le plaidoyer pour une meilleure implication des collectivités territoriales ».



L’ONG a également justifié la mobilisation à Matam par des performances probantes, indiquant que « les phases de pré-test sont passées de 30 % à 80 % de réussite en maîtrise des mathématiques et de lecture ». Lancé en 2023 dans le prolongement d’initiatives comme « Lecture pour tous » et le projet RELI, ce modèle bilingue a ainsi confirmé ses progressions auprès des partenaires techniques et financiers.

