Guinée-Bissau : Y’en a marre reçoit une délégation et s’engage pour le rétablissement de l’ordre constitutionnel

Le mouvement Y’en a marre a reçu, ce vendredi 9 janvier 2026, la visite d’une délégation envoyée par Fernando Diaz, candidat à la dernière élection présidentielle de Guinée-Bissau, actuellement toujours réfugié à l’ambassade du Nigeria à Bissau.
Dans un communiqué, l’organisation panafricaine indique que les échanges ont porté sur la situation qui prévaut actuellement en Guinée-Bissau, ainsi que sur les liens de fraternité historiques entre nos deux pays. « Ces liens confèrent au peuple sénégalais un rôle important à jouer afin d’aider la Guinée-Bissau à retrouver un climat de paix, de sécurité et de sérénité », peut-on lire.
Le mouvement a, par ailleurs, réaffirmé son soutien au peuple bissau-guinéen, tout en se disant prêt à « s’impliquer activement dans toutes les initiatives allant dans le sens du rétablissement de l’ordre constitutionnel ».
