Incident devant le Pavillon spécial : Abdoul A. Diop, adjoint au maire des Agnam, présenté au Procureur ce jeudi

Abdoul Aziz Diop, adjoint du maire des Agnam, Farba Ngom, sera présenté ce jeudi matin au Procureur, après avoir été placé en garde à vue hier, mercredi. Selon le quotidien L’Observateur, son interpellation intervient après qu’il «s’en est pris violemment au garde» du Pavillon spécial de l’hôpital Aristide Le Dantec.
A l’origine de cette prétendue agression, Abdoul Aziz Diop était venu rendre visite à Farba Ngom, qui a été extrait de sa cellule pour des soins médicaux. Mais le garde lui aurait refusé l’accès au lieu, prétendant que le député-maire n’y était pas. Furieux, il aurait provoqué une altercation.
Placé en détention, Abdoul Aziz Diop, qui a «regretté» son acte, est poursuivi pour «outrage à agent, provocation à un attroupement et trouble à l’ordre public».
A l’origine de cette prétendue agression, Abdoul Aziz Diop était venu rendre visite à Farba Ngom, qui a été extrait de sa cellule pour des soins médicaux. Mais le garde lui aurait refusé l’accès au lieu, prétendant que le député-maire n’y était pas. Furieux, il aurait provoqué une altercation.
Placé en détention, Abdoul Aziz Diop, qui a «regretté» son acte, est poursuivi pour «outrage à agent, provocation à un attroupement et trouble à l’ordre public».
Autres articles
-
Victoire du Sénégal face à l'Egypte : Ousmane Sonko salue « l’endurance et l’ambition » des « Lions »
-
Affaire Farba Ngom : aucune charge retenue contre lui après son déferrement
-
Changement climatique: Diomaye Faye plaide pour «une mobilisation internationale accrue»
-
Affaire Prodac : Pape Malick Ndour fixé sur l'appel du parquet contre sa liberté provisoire ce mercredi
-
Détention de Farba Ngom : Me Antoine Vey dénonce un traitement «arbitraire» du dossier