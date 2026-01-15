Réseau social
Incident devant le Pavillon spécial : Abdoul A. Diop, adjoint au maire des Agnam, présenté au Procureur ce jeudi
Abdoul Aziz Diop, adjoint du maire des Agnam, Farba Ngom, sera présenté ce jeudi matin au Procureur, après avoir été placé en garde à vue hier, mercredi. Selon le quotidien L’Observateur, son interpellation intervient après qu’il «s’en est pris violemment au garde» du Pavillon spécial de l’hôpital Aristide Le Dantec.
 
A l’origine de cette prétendue agression, Abdoul Aziz Diop était venu rendre visite à Farba Ngom, qui a été extrait de sa cellule pour des soins médicaux. Mais le garde lui aurait refusé l’accès au lieu, prétendant que le député-maire n’y était pas. Furieux, il aurait provoqué une altercation. 

Placé en détention, Abdoul Aziz Diop, qui a «regretté» son acte, est poursuivi pour «outrage à agent, provocation à un attroupement et trouble à l’ordre public». 
Charles KOSSONOU

Jeudi 15 Janvier 2026 - 09:48


