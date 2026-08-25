APS : Bamol Baldé réaffirme son ancrage dans le camp de Macky Sall

Le président fondateur de l’Action Patriotique Sénégalaise (APS), Bamol Baldé, a mis fin aux spéculations sur son positionnement politique. Réuni ce week-end à Kolda, il a réaffirmé sa fidélité à l’ancien président Macky Sall et annoncé la relance des activités de son mouvement, en vue notamment des prochaines élections territoriales.



« Nous restons fidèles au président Macky Sall, il a beaucoup travaillé pour le Sénégal », a déclaré Bamol Baldé, écartant ainsi les rumeurs faisant état d’une éventuelle adhésion au Parti Kiiray. Il assure que l’APS demeure dans l’opposition aux côtés de l’ancien chef de l’État et entend désormais reprendre sa mobilisation sur le terrain.



Cette relance a été marquée par l’installation de la coordination régionale de l’APS à Kolda. Bamol Baldé a indiqué que la direction de cette structure a été confiée à Maïmouna Makassouba, conseillère municipale. « Nous avons décidé de réorganiser le mouvement à la base », a-t-il expliqué.



Le responsable politique justifie le long silence observé par son mouvement par une période d’observation de l’action des nouvelles autorités. Il estime désormais que le moment est venu pour l’APS de reprendre la parole et de défendre les intérêts de la région de Kolda.



Bamol Baldé a notamment évoqué plusieurs infrastructures dont les travaux restent, selon lui, inachevés, citant l’aéroport, l’université ainsi que les axes Kolda-Pata et Kolda-Salé Kénié. « L’état est une continuité », a-t-il rappelé, appelant les autorités à accorder une attention particulière aux chantiers engagés.



Sur la question des fonds politiques et des fonds secrets, le fondateur de l’APS estime qu’un encadrement est nécessaire, tout en appelant à la retenue pour préserver la stabilité du pays.



Avec cette reprise des activités, Bamol Baldé entend ainsi repositionner l’APS sur l’échiquier politique, renforcer son implantation à la base et préparer son mouvement aux prochaines échéances électorales territoriales, tout en maintenant son ancrage dans le camp de Macky Sall, livre iRadio.