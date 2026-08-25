Gamou 2026 : la Première dame Absa Faye adresse un message poignant aux musulmans

Au Sénégal, la communauté musulmane célèbre, dans la nuit de ce mardi à mercredi 26 août, le Gamou (également appelé Mawlid ou Maouloud) pour commémorer l'anniversaire de la naissance du prophète Mahomet (PSL).



Alors que cet événement national majeur est marqué par d'immenses rassemblements populaires et spirituels, la Première dame, Absa Faye, a adressé un message aux membres de sa communauté religieuse. Ci-dessous le message en intégralité :



«En ce jour béni du Maouloud, je souhaite à toute la communauté musulmane une célébration empreinte de foi, de paix et de recueillement.



Que la lumière du prophète Mohamed (PSL), son exemple d’humilité et de miséricorde, continue d’éclairer nos vies et notre Nation.



J’adresse une pensée respectueuse et affectueuse à notre vénéré Khalife, dont l’affection et les prières m’accompagnent comme celles d’un grand-père.



Qu’Allah lui accorde longue vie et santé, et qu’Il fasse régner la paix, l’unité et la concorde dans notre cher Sénégal.

Bon Maouloud à toutes et à tous».