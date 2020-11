ATT, «un bâtisseur» qui a aussi conduit à la «déliquescence de l'État»: Brema Ely Dicko

Du coup d’État qu’il a mené en 1991 pour instaurer la démocratie au Mali, à celui qui l’a renversé en 2012, et même jusqu’à sa mort la nuit dernière, Amadou Toumani Touré a marqué de son empreinte la vie politique malienne. Stratégie du consensus, développement des infrastructures du pays, mais aussi accusations de corruption et de mauvaise gestion. Brema Ely Dicko, sociologue à l'université de Bamako et spécialiste de la politique malienne, revient sur le parcours politique d' « ATT ».