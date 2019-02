AUDIO - Fadel Barro revient sur la journée "Wallu Askan Wi" organisée par Y'en a marre

Le mouvement "Y'en a marre" a organisé ce jeudi 21 février son débat citoyen entre candidats à la Présidentielle et les populations qui sont venues en masse au centre culturel Douta Seck. Seuls, deux des quatre candidats qui avaient donné leur accord ont pu honorer de leur présence l'événement intitulé "Wallu Askan Wi". Il s'agit de Ousmane Sonko et de Madické Niang. Issa sall, le candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement (PUR) a annulé pour des contraintes de calendrier. Idrissa Seck quant à lui a annulé sa participation à la dernière minute. Le Président sortant Macky sall n'a jamais donné suite à l'invitation qui lui a été adressée par Fadel Barro et Cie. A la fin du face à face, le Coordonnateur du mouvement Y'en a marre a fait le bilan de l'événement... Ecoutez !!!