« Aar linu book », « Ñoo Lank » et « « Doyna Seuk » à la Place de la Nation ce vendredi

Les mouvements citoyens « Aar lii nu bok » (préserver le bien commun en wolof), « Ñoo Lank » (Nous refusons, en wolof) et « « Doyna Seuk » (Ça suffit, en wolof) vont organiser un rassemblement suivi d’une marche ce vendredi 17 juillet.



L’activiste Guy Marius Sagna et ses camarades seront cet-après midi à la Place de la Nation ( ex- Obélisque) pour exiger le respect des droits des travailleurs, une meilleure gestion du foncier et du littoral. Ils demandent également le respect des droits et la liberté citoyenne.