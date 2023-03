Abass Fall de Pastef: "Ils vont marcher sur nos cadavres, mais nous allons marcher"

L'administrateur de Pastef Les Patriotes, a déploré l'interdiction de leur marche prévue ce mercredi à Dakar et dans les 46 départements. Abass Fall tient à informer l'autorité préfectorale qu'ils vont "marcher" même s'ils marchent sur leurs "cadavres"



"Nous tenons à dire au Préfet que nous comprenons effectivement qu'il soit un Préfet politique à la solde d'un régime politique et du régime de Macky Sall. Et nous comprenons aussi que ce Préfet là réponde aux ordres du ministre de l'Intérieur Antoine Felix Diome", a déclaré l'administrateur de Pastef sur la Rfm.



Abass Fall de poursuivre : "Nous avons compris depuis hier qu'ils allaient interdire cette manifestation suite aux développements qui ont eu dans la soirée. Nous savons réfléchir, nous savons lire les actes. Hier (mardi), ils ont barricadé le domicile de Ousmane Sonko avec un dispositif impressionnant. Ils ont passé la nuit là-bas, ils sont toujours là-bas. On a compris effectivement que c'était pour l'empêcher de sortir aujourd'hui".



Toutefois, Abass Fall a tenu à préciser qu'ils restent ferme sur leur position à savoir qu'ils vont "marcher, interdit ou non". Car, selon M. Fall, "ils n'ont aucune raison d'interdire la marche d'aujourd'hui parce qu'ils ont vu hier que nous avons fortement mobilisé et que c'est cette même mobilisation que nous allons avoir aujourd'hui".



Il est d'avis que Macky sall et son régime "ont une peur bleue du président Ousmane Sonko et de Pastef". Néanmoins, a-t-il fait savoir, "Nous allons marcher. Ils n'ont pas le droit d'interdire un droit que la Constitution nous donne".



Pis, a-t-il ajouté : "Qu'ils le veuillent ou non, nous allons marcher. Ils vont marcher sur nos cadavres mais nous allons marcher".



Abass Fall de conclure : "j'appelle les militants de Pastef à se rendre à la Place de l'Obélisque pour la marche"