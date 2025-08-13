Affaire de destruction de biens appartenant à autrui : le maire de Ziguinchor Djibril Sonko convoqué ce jeudi

Le maire de Ziguinchor, Djibril Sonko, est attendu, ce jeudi 14 août 2025 à 9h au commissariat de Yamatogne, selon Dakaractu. Sa convocation est liée à l’arrestation d'employés municipaux dans une affaire de destruction de biens appartenant à autrui.



En effet, dix agents municipaux de Ziguinchor (Sud) ont été arrêtés pour la « démolition d’un bâtiment présumé érigé sur un domaine public ». Les mis en cause sont actuellement en garde à vue au commissariat de Yamatogne. Certains d’entre eux ont été déférés devant le procureur mardi, et d'autres le seront au parquet ce jeudi.