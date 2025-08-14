Réseau social
Sénégal et France préparent un séminaire intergouvernemental de haut niveau
En amont du prochain Séminaire intergouvernemental (SIG) Sénégal–France, qui réunira les Premiers ministres Ousmane Sonko et François Bayrou, une délégation sénégalaise s’est rendue, le 12 août, à Paris pour poser les jalons de cette rencontre bilatérale.

Conduite par Boubacar Camara, ministre et secrétaire général du gouvernement, accompagné de Cheikh Dieng, secrétaire général adjoint, cette mission « s’inscrit dans la mise en œuvre du référentiel Vision Sénégal 2050 », précise l’Ambassade de France au Sénégal.
 
Les discussions ont porté sur « le partage de meilleures pratiques en matière de gouvernance, de pilotage stratégique et d’innovation publique ». Elles visent à définir les grandes orientations de la rencontre, appelée à « redéfinir les contours et les priorités de la coopération bilatérale entre la France et le Sénégal ».
 
Selon la même source, cette mission constitue « une étape clé » dans la préparation du séminaire, qui pourrait déboucher sur de nouveaux accords dans des domaines stratégiques.
 
Le Séminaire intergouvernemental Sénégal–France est conçu comme un cadre de concertation de haut niveau, visant à renforcer le dialogue politique, économique et culturel entre les deux pays.
 
Ndeye Fatou Touré

Jeudi 14 Août 2025 - 18:38


