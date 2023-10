Abba Mbaye sur leur démission du groupe parlementaire de Yewwi: « Biram Souley Diop a refusé tout dialogue»

Coup d’éclats dans le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi. Babacar Abba Mbaye, représentant de Taxawu Sénégal, a confirmé leur démission. Selon lui, au cours des dernières semaines, les députés de Pastef ont opéré à des changements sans eux, ne les invitent à aucune réunion et ne leur fournissent aucune information. De plus, leurs noms n'ont pas été inclus dans la liste pour la mise en place du bureau.



Babacar Abba Mbaye a mentionné avoir sollicité Biram Souleye Diop en septembre pour une réunion, mais ce dernier a ignoré ses demandes, refusant de parler ou de les rencontrer. « Depuis le mois de septembre, j’ai tenté de contacter Biram Souleye Diop pour une réunion. Cependant, il a ignoré nos demandes et a refusé tout dialogue. Au début du mois d’octobre, j’ai réitéré ma tentative de discussion sans succès. Hier soir, par l'intermédiaire d'un député, il a envoyé une note dans le groupe Whatsapp demandant à tous les députés de s'inscrire sur les listes. Une démarche que nous avons jugée inélégante et discourtoise, mais à laquelle nous avons répondu en nous inscrivant », a expliqué Babacar Abba Mbaye.



Ce matin, arrivés à l'Assemblée nationale, les députés de Taxawu Sénégal ont sollicité leur doyen, Omar Cissé, maire de Rufisque, et Babacar Mbengue pour renouer le dialogue, souhaitant maintenir le lien. Malheureusement, ils ont découvert que leur nom avait été omis de la liste. Face à cette situation, ils ont décidé de se retirer du groupe. « Nous avons jugé nécessaire de quitter le groupe. Ce qui s'est passé aujourd'hui est l'expression d'une grande irresponsabilité politique. Comment une coalition telle que la nôtre, qui prône partout le besoin de transparence et de dialogue franc à l'Assemblée, a pu agir ainsi ? Notre départ privera le groupe d'au moins quatre postes importants, dont celui du deuxième questeur, du vice-président, du secrétaire élu et de la commission. Plutôt que de faire preuve de lucidité, de bon sens et de courtoisie, ils ont préféré réduire l'influence de YAW à l'Assemblée », a déploré le député de Taxawu Sénégal.



Il a ajouté : « Rien ne nous empêche de discuter en toute franchise, ce qui montre que leurs actions sont tout simplement stupides. S'ils perdent nos postes en nous excluant, ils privent YAW dans son ensemble. Ce qui s'est passé aujourd'hui est simplement de la méchanceté, une idiotie sans nom, qui réduira l'influence de YAW au sein de l'Assemblée. Benno Bokk Yaakar en sortira renforcé avec trois postes, et aujourd'hui, ils ont reçu un cadeau de notre part ».



Avec la démission des députés de Taxawu Sénégal, le mouvement de Khalifa Sall ne disposera plus d'un groupe parlementaire distinct.