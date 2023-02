Abdou Diallo chambre Alioune Badara Faty après le sacre des "Lions" au CHAN: "s'il se présente à la Présidentielle 2024, il gagne"

Alioune Badara Faty personne ne joue avec son plaisir ! 🤣 s’il se déplace il ne part pas les mains vides… c’est trop mon gars 👏🏾

— Abdou-lakhad Diallo (@Abdou_diallo_) February 4, 2023



Après un sacre en 2022 et aujourd’hui en 2023, s’il se présente à l’élection en 2024… il gagne ! 😭 #Faty2024 #FatyChampion #FatyPresident pic.twitter.com/SvYngtBdB5

— Abdou-lakhad Diallo (@Abdou_diallo_) February 4, 2023



J’arrête de Twitter comme un excité mais j’espère qu’ils auront un accueil dont ils se souviendront à vie. C’est pour des émotions comme celles ci qu’on joue au football. Trop content pour eux 😍

— Abdou-lakhad Diallo (@Abdou_diallo_) February 4, 2023



Le gardien du Casa Sport, champion d'Afrique en 2021 avec l'équipe nationale A en février 2022 est de nouveau Champion avec l'équipe nationale locale a CHAN 2022 hier à Alger. Ce après avoir été champion du Sénégal et vainqueur de la Coupe du Sénégal 2022 avec le Casa Sport. Une période très faste pour ce gardien de but qui a inspiré l'international sénégalais Abdou Diallo (Leipzig) à enchaîner des tweets pour le chambre dans l'ambiance de la victoire contre l'Algérie hier.Très excité après le sacre des "Lions" locaux, il commence d'abord par ironiser sur la bonne étoile de son pote et coéquipier en équipe nationale A.Avant d'enchaîner quelques minutes plus tard avec autre tweet plus drôle en évoquant une candidature de Alioune Badara Faty à l'élection présidentielle en 2024.. Mais à la fin, le défenseur central sénégalais se calme et appelle les Sénégalais à réserver un accueil triopmphal aux "Lions" locaux.