Abdou Diouf intercède pour Macky Sall auprès de Serigne Mbaye Sy Mansour «Je vous prie de le soutenir parce que… »

«Macky Sall me couvre de tous les honneurs qu’un fils doit à un père. Je vous prie de le soutenir d’avantage. Je sais que vous le faites déjà. Mais c’est dans l’intérêt du Sénégal de l’accompagner dans ses charges», a déclaré l’ancien chef de l’Etat du Sénégal Abdou Diouf ce samedi, à Tivaouane.



L’ancien président de la République de justifier ses convictions dans les colonnes de l'Observateur : «Je suis un chef d’Etat. Je sais ce que c’est un Etat et jeux témoigner que Macky Sall est un vrai homme d’Etat. Il sait comment fonctionne une République. Il est en train de faire un excellent travail».



Accueilli par Serigne Mbaye Sy Mansour, Abdou Diouf dira de celui-ci : «Quand je me disputais avec mes camarades de jeu et que la tension montait, j’appelais Serigne Mbaye Sy Mansour pour gérer la bagarre. Dès qu’il venait, mes adversaires s’enfuyaient. Serigne Mbaye Sy Mansour était mon protecteur. Enfant, c’est lui qui me défendait».