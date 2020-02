Abdou Karim Sall lance ses journées mensuelles de nettoiement

Le ministère de l’Environnement et du Développement durable a entamé samedi ses journées mensuelles de nettoiement, présentées comme sa contribution à l’initiative ‘’Sénégal propre’’ lancée le 4 janvier dernier par le chef de l’Etat.



Des centaines d’agents de ce ministère ont participé à l’opération, sous la direction du ministre de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall.



A l’aide de masques, de pelles, de râteaux, de fourches, de balais et de brouettes, ils ont débarrassé les locaux du ministère et ses alentours de leurs ordures. Avec la contribution des agents de l’Unité de coordination et de gestion des déchets solides, qui ont apporté poubelles et bennes à ordures.



‘’Nous nous sommes retrouvés ici pour cette opération de nettoiement, conformément aux indications données par le président de la République, Macky Sall, qui veut que le Sénégal, nos villes, campagnes et villages soient propres’’, a expliqué Abdou Karim Sall.



L’opération de nettoiement de son ministère aura lieu une fois par mois, à l’instar de la journée mensuelle de nettoiement instaurée par le chef de l’Etat, a-t-il dit.



Les directions régionales de l’environnement et des eaux et forêts vont également nettoyer leurs locaux, selon M. Sall.



Le juriste Yousouph Diallo, au service du ministère de l’Environnement et du Développement durable, espère que cette opération permettra aux agents de ce département ministériel de travailler dans ‘’un cadre sain’’.



APS