Abdoul Mbaye : "Nous avons un Macky Sall avec deux visages"

L’ancien Premier ministre (Pm), Abdoul Mbaye est d’avis que le Sénégal a connu deux Macky Sall de 2012 jusqu’à aujourd’hui (2020). Dans une interview avec Sud Quotidien, le président de ACT (Alliance pour la citoyenneté et le travail) a déclaré que le premier était « prisonnier de quelques-unes de ses promesses » et le second est un « politique politicien ».



« Très sincèrement, je pense que nous avons eu deux Macky Sall. Il y a le Macky Sall que j’appellerai le Macky Sall n°1 qui était encore prisonnier de quelques-unes de ses promesses au début de son mandat allant dans le sens de l’intérêt général, de la protection des citoyens sénégalais. C’est celui qui avait pris les engagements sur la durée de son premier mandat, qu’il allait respecter etc », a déclaré l’ancien PM.



L’autre Macky Sall, poursuit M. Mbaye, c’est celui dont « le tout prioritaire est devenu politique politicienne. Je pense que pour lui, la lutte contre les inondations, personnellement je trouvais que c’était un moyen majeur pour lui d’assurer sa réélection. Mais privilégiant la politique politicienne aux résultats vécus par les populations, il est allé à la recherche de projets visibles, grandioses nécessitant de grands moyens et en ce moment-là, un projet comme le TER, des avions à n’en plus finir en nombre excessif commandés pour remettre sur pied une compagnie aérienne etc. l’ont engagé dans une fausse direction. Aujourd’hui, on a investi dans le TER des moyens équivalents à ce dont avait besoin le PDLI (Plan décennal de lutte contre les inondations) ».