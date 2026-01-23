COUD : des armes retrouvées dans les chambres des étudiants, le ministre Daouda Ngom annonce des mesures disciplinaires

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation informe que lors des opérations de contrôle effectuées, récemment, au sein des résidences du Centre des Œuvres universitaires de Dakar (COUD) par les agents de sécurité dudit établissement, plusieurs armes blanches et d'autres objets contondants ou dangereux ont été retrouvés dans les chambres des étudiants.



Dans un communiqué publié ce 23 janvier, Daouda Ngom exprime sa vive préoccupation face à la présence de tels « objets dans un espace universitaire » qui, selon lui, doit demeurer un « lieu de savoir, de tranquillité, de liberté et de sécurité ».



Par ailleurs, il rappelle que « l'introduction, la détention et l'usage d'armes, sous quelque forme que ce soit, sont strictement interdits dans les établissements d'enseignement supérieur ».



Parallèlement aux actions de sensibilisation, d'autres mesures préventives seront appliquées en relation avec les autorités académiques et les forces régaliennes de sécurité, insiste le communiqué.



De plus, le ministre souligne que des « mesures disciplinaires et pénales seront envisagées » à l'encontre de toute personne dont la « responsabilité sera établie dans de tels faits.



Enfin, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation appelle l'ensemble des étudiants à faire preuve de responsabilité et à se « départir de la violence » afin de « préserver la sécurité ainsi que la cohésion sociale dans nos universités ».

