Campagne arachidière : Mabouba Diagne balaie les critiques et annonce des chiffres records

​Invité de l'émission « Jury du Dimanche », le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage a tenu, ce 25 janvier, à rétablir la vérité sur le déroulement de la campagne de commercialisation de l'arachide. ​Face aux rumeurs faisant état de blocages dans la filière, le ministre Mabouba Diagne a opposé la rigueur des chiffres. En seulement 45 jours de campagne, les résultats dépassent les attentes gouvernementales. Sur l'objectif ambitieux de 450 000 tonnes fixé par la Primature, le volume global mobilisé s'élève déjà à 126 000 tonnes (incluant 112 000 tonnes réceptionnées et 14 000 tonnes en attente de déchargement).



​« Si sur 450 000 tonnes, à 45 jours, on est à 126 000 tonnes, bravo à ce gouvernement ! », a martelé le ministre, fustigeant au passage les détracteurs présents sur les plateaux de télévision.



​L'autre point crucial de cette sortie concerne le volet financier, souvent source de tensions dans le monde rural. Sur ce terrain, le ministre se veut rassurant : ''L'État a quasiment apuré sa dette immédiate envers les opérateurs privés: 26,4 milliards FCFA. Le

​montant déjà payé est de 25 milliards FCFA (à la date du samedi 24 janvier). Le solde restant sera intégralement réglé dès la semaine prochaine via la SONACOS''.



​Le ministre a insisté sur la fluidité des paiements, précisant que la SONACOS dispose désormais des fonds nécessaires pour désintéresser l'ensemble des acteurs. « La SONACOS a reçu son argent. La semaine prochaine, tous les camions et tous les opérateurs seront payés », a-t-il promis, saluant au passage les efforts de coordination du Premier ministre.



​Pour Mabouba Diagne, cette campagne est la preuve qu'une gestion rigoureuse et proactive peut transformer la commercialisation de l'arachide en un succès logistique et financier, loin des polémiques habituelles.

