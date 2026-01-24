Visite officielle : Ousmane Sonko attendu au Maroc les 26 et 27 janvier 2026

D'après le document, cette visite entre dans le cadre du raffermissement des relations historiques, fraternelles et stratégiques entre la République du Sénégal et le Royaume du Maroc.

En marge de cette visite, une rencontre est prévue entre le Premier ministre et la communauté sénégalaise le mardi 27 janvier à partir de 17h00 à la Salle couverte du Complexe sportif Mohamed V à Casablanca.

“Cette dernière s'inscrit dans une dynamique de dialogue, d'écoute et de concertation, traduisant l'attention particulière que les plus hautes Autorités de notre pays accordent à leurs compatriotes établis à l'étranger, ainsi que leur volonté constante de renforcer les liens entre l'État et la diaspora”, peut-on lire.

A cet effet, la communauté sénégalaise est vivement invitée à prendre part à ce moment de “dialogue et de partage qui a pour objectif de consolider l'unité, la cohésion et l'engagement citoyen autour des valeurs de paix, de fraternité, de respect mutuel et de coopération exemplaire qui caractérisent les relations entre le Sénégal et le Maroc”.

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, effectuera une visite officielle les 26 et 27 janvier 2026 au Maroc, à l'occasion de la 15e Session de la Grande Commission mixte de coopération sénégalo-marocaine, selon un communiqué du Consulat général du Sénégal à Casablanca.