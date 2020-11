Abdoul Mbaye prend la défense de Mimi Touré

S’il y a un soutien de taille sur lequel Mimi Touré peut compter, c’est celui du président de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act). Abdoul Mbaye est contre les attaques dirigées contre l’ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental (Cese), à la suite de son limogeage. Celle qui fut aussi sa remplaçante au poste de Premier ministre.



Aux autorités étatiques, l’ancien Premier ministre sous Macky Sall a écrit sur Twitter, ce mardi 3 novembre, à propos des poids lourds limogés : « De grâce, prenez l’habitude d’un minimum d’élégance. Ils vous ont servis. Leur récompense ne peut être dénigrement et insultes, dès le lendemain de leur éviction. Arrêtez ce mauvais spectacle que vous donnez de la politique. »