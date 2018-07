Abdoul Mbaye sur Auchan : "C’est un modèle économique et commercial intéressant mais.. "

Le président de L'Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT) s’est prononcé sur le phénomène anti-Auchan. Selon Abdoul Mbaye, Auchan est un modèle économique et commercial intéressant pour le consommateur mais qui peut créer des problèmes.



«J'ai été attentif à l'implantation de Auchan J'ai tout de suite considéré qu'ils étaient sur le plan stratégique dans une ligne fort», déclare Abdoul Mbaye.



L’invité de l'émission "Objection" de Sud Fm, de ce dimanche 7 juillet de poursuivre : «à l'inverse de ce que Casino avait pu faire où il s'était mis sur le coup de l'argent (Plateau, Sea Plazza, Almadies, eux (Auchan) ont fait le choix de superficies plus réduites mais plus éparpillées».



Pour l’ancien Premier ministre, Auchan «est un modèle économique et commercial intéressant pour le consommateur». Par contre, précise-t-il, «cela crée des petits problèmes si jamais le petit commerce du Sénégal doit disparaître».



Donc, lance-t-il, «Il faut s'asseoir et trouver des compromis permettant de sauvegarder non pas les intérêts d’Auchan mais les intérêts du consommateur sénégalais et ces milliers de boutiques qui sont quand même des lieux de création de valeurs ajoutées».