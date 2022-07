Abdoul Mbaye tacle Amadou Hott: "présentez plutôt le bilan de vos députés sortants : absentéisme, insultes, faux passeports, faux billets..."

Abdoul Mbaye, membre de la coalition Wallu Sénégal pour les élections législatives du 31 juillet prochain raille le ministre de l’Economie, du plan et de la coopération, Amadou Hott, qui a présenté hier-mardi en conférence de presse le bilan du régime pour convaincre les électeurs à renouveler le mandat des députés du pouvoir.



"Dramatique!", peste l'opposant. Selon lui la coalition Benno Bokk Yakkar qui "essaie de renouveler le mandat de ses députés en présentant un bilan de Macky Sall" devrait plutôt "présenter celui de ses députés sortants : absentéisme, applaudissements, insultes, bagarres, faux passeports, faux billets trahison du mandat reçu du peuple …"



A en croire Abdoul Mbaye qui s'est exprimé sur sa page facebook, Macky Sall et ses alliés " ont échoué sur toute la ligne de la plus piteuse des manières."